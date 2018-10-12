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Луческу оштрафували за розмови про нацизм

Сьогодні 15:50 839 0
Луческу оштрафували за розмови про нацизм

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу оштрафований Федерацією футболу Греції на 28 тисяч євро.

Про це повідомляє AFP.

Румунський фахівець порівняв дії федерації щодо його команди з нацистською Німеччиною. Луческу розкритикував рішення грецького суду позбавити ПАОК очок через насильницькі дії вболівальників. Це відкинуло клуб на друге місце.

"Я вважаю, що в історії спорту, в історії футболу схоже відбувалося лише в гітлерівській Німеччині", — сказав Луческу.

Нагадаємо, ПАОК продовжив контракт з Луческу.

За команду Луческу грає Євген Хачеріді.

Джерело - ua-football.

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