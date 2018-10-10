Букмекери ставлять на Італію у грі проти України

Сьогодні, 10 жовтня, національна збірна України з футболу проведе у гостях товариський матч з командою Італії.

Букмекерські контори в цій зустрічі віддають перевагу чотириразовим чемпіонами світу італійцям. Лідер букмекерської справи - контора William Hill приймає ставки на перемогу підопічних Роберто Манчіні з коефіцієнтом 1,65, показник успіху українців оцінюється в 5,50, нічия - 3,70. Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть телеканали Україна та Футбол 1. Нагадаємо, Шевченко осоромив Караваєва на тренуванні.

Джерело - Чемпіон.