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Букмекери ставлять на Італію у грі проти України

Сьогодні 14:13 283 0
Букмекери ставлять на Італію у грі проти України
Сьогодні, 10 жовтня, національна збірна України з футболу проведе у гостях товариський матч з командою Італії.

Букмекерські контори в цій зустрічі віддають перевагу чотириразовим чемпіонами світу італійцям.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill приймає ставки на перемогу підопічних Роберто Манчіні з коефіцієнтом 1,65, показник успіху українців оцінюється в 5,50, нічия - 3,70.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть телеканали Україна та Футбол 1.

Нагадаємо, Шевченко осоромив Караваєва на тренуванні.

Джерело - Чемпіон.

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