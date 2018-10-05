Волинь підписала відомого в Україні хорвата

Після попереднього перегляду контракт із ФК Волинь уклав добре відомий в Україні хорватський футболіст Младен Бартулович.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Півзахисник має на своєму рахунку понад 200 матчів в українській Прем’єр-лізі, де протягом 10-ти років виступав за Дніпро, криворізький Кривбас, київський Арсенал, львівські Карпати та полтавську Ворсклу.

Крім цих клубів в послужному списку гравця значяться хорватський Хайдук зі Спліту та польська Мєдзь з Легниці. А ще на рахунку Бартуловича два матчі проведених в футболці національної збірної Хорватії.

Раніше повідомлялося, що новачком Волині може стати Тарас Михалик.

Як відомо, Волинь ставить за мету вийти в УПЛ і пропонує гравцям зарплату в 150 тисяч.

Джерело - ФК Волинь.