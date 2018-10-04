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Екс-динамівець Ель-Каддурі: Футбол Лобановського давно закінчився

Сьогодні 19:16 387 0
Екс-динамівець Ель-Каддурі: Футбол Лобановського давно закінчився

Колишній гравець Динамо Бадр Ель-Каддурі заявив, що Динамо втратило час, через відданість філософії Лобановського. 

Про це марокканець заявив FootballHub. 

"Футбол Лобановського вже давно закінчився. Зараз все інакше. Можливо, якби ще був Лобановський, він зміг би змінити філософію, адаптуватися до нових реалій. Вважаю, що у Реброва та Хацкевича є штамп Лобановського, але модернізований до нового футболу", - сказав Ель-Каддурі. 

На переконання колишнього футболіста Динамо, через небажання відступати від філософії Лобановського, київський клуб втратив, щонайменше п’ять років. 

"Не можна жити та грати як Лобановський. Це була велика помилка. Можливо, Динамо за рахунок цього втратило п’ять років. А за цей час Шахтар вийшов на новий рівень. Вони змінили все, бо футбол змінився і потребував цих змін", - переконаний Ель-Каддурі. 

Нагадаємо, Бадр Ель-Каддурі став футбольним агентом

Раніше, Ель-Каддурі вмовив перейти до Динамо іншого марокканця - Юнеса Беланда

 

Джерело - FootballHub.

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