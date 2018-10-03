Лопетегі: Колись ми почнемо забивати

Реалу не варто зациклюватися на невдачах.

По це сказав наставник мадридського клубу Хулен Лопетегі.

"Нам потрібно продовжувати створювати гольові моменти, це єдине, що нам залишається. Немає сенсу зациклюватися на невдачах, рано чи пізно ми почнемо забивати. Ми, до речі, провели чудовий матч проти Роми в першому турі Ліги чемпіонів – він показав, що ми можемо грати добре.

Всі гравці в команді користуються моєю довірою. Карім дуже впевнено почав сезон, але він не може працювати сам. Реалізація – завдання всієї команди, а не тільки Бензема. Скоро почне забивати і він, і всі інші", –говорить Лопетегі.