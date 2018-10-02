Екс-динамівець повернеться в Серію А

Півзахисник Міґел Велозу близький до повернення в Дженоа.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

32-річний португалець став вільним агентом після того, як у червні закінчився його контракт із "грифонами".

Велозу продовжував тренуватися з колишньою командою, щоби підтримувати себе в формі. Видання Il Secolo XIX вважає, що хавбек близький до того, щоби укласти з Дженоа новий однорічний контракт.

Відзначається, що це може відбутися до міжнародної перерви, щоби 20 жовтня він був готовий зіграти з Ювентусом.

Нагадаємо, Велозу виступав за Дженоа з 2016 року, куди він перейшов із київського Динамо.

Раніше була інформація, що Велозу гратиме в АПЛ.

Джерело - ua-football.