Мій профіль

Усик визначився чий Крим

Сьогодні 08:34 3936 5
Шевченко назвав склад на Італію та Чехію
Сьогодні 19:48 2009
Цуренко через травму покидає China Open. ВІДЕО
Сьогодні 14:00 438
Оновлений рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 12:25 930
Харлан на межі розлучення
Вчора 16:31 3375
Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО
Вчора 13:28 1146
Цуренко продовжить боротьбу на China Open
Вчора 11:29 854
Легендарний гол Шеви в ворота Буффона. ВІДЕО
29.09.2018 21:47 7441
Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25
29.09.2018 21:37 1093
Епохи Шевченка: від Шеви до Андрія Миколайовича
29.09.2018 19:16 1612
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:23 Футбол Визначилися претенденти на звання найкращого молодого футболіста-2018 64
21:59 Футбол Мхітарян не зіграє проти Карабаху, через свою національність 201
21:44 Бокс Усик: У дитинстві я захворів, давали маленькі шанси на виживання 191
21:24 Футбол Славетний тренер розповів, коли завершить кар’єру 217
20:57 Футбол Мораес: Фаворитом залишається Манчестер Сіті 244
20:40 Шахи Україна зіграла внічию з Китаєм на Всесвітній шаховій Олімпіаді 433
20:21 Футбол Фонсека: П’ятов захищатиме ворота Шахтаря й надалі 1361
19:48 Футбол Шевченко назвав склад на Італію та Чехію 2009
19:28 Шахи Україна перемогла Іран на Всесвітній шаховій Олімпіаді 676
19:14 Стрільба Костевич стала найкращою спортсменкою України у вересні 269
18:52 Футбол Тренер Ліона порівняв Шахтар з Барселоною 372
18:32 Футбол Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові 899
18:15 Футбол Зінченко потрапив до заявки Ман Сіті на матч з Гоффенгаймом 456
17:54 Бокс Вайлдер та Ф’юрі ледь не побилися на прес-конференції. ВІДЕО 1638
17:36 Футбол Фонсеку визнали найкращим тренером 10 туру УПЛ 283
17:16 Футбол Кендзьору викликали на матчі з Португалією та Італією 601
16:58 Бокс Зібров увійшов до команди зірок Федерації боксу. ВІДЕО 318
16:37 Футбол Конкуренти Зінченка пропустили тренування перед матчем ЛЧ 354
16:15 Футбол Матч Яблонець - Динамо судитимуть бельгійці 331
15:51 Футбол Леоненко розкритикував гру футболіста Шахтаря 1301
15:31 Футбол Шахтар приземлився у Франції. ФОТО 609
15:11 Бокс Український прапор розмістили на поясі WBC. ФОТО 1431
14:48 Бокс Льюїс назвав Кличка найскладнішим суперником 642
14:19 Футбол Ворсклу та Спортінг розсудять арбітри з Чорногорії 299
14:00 Теніс Цуренко через травму покидає China Open. ВІДЕО 438

Славетний тренер розповів, коли завершить кар’єру

Сьогодні 21:24 217 0
Славетний тренер розповів, коли завершить кар’єру

Відомий італійський тренер Марчелло Ліппі заявив, що за рік завершить кар’єру.

Про це повідомляє Sky Sports. 

"Я хочу повернутися додому, але не хочу повертатися до роботи. Мій контракт закінчується 31 січня 2019 року, після Кубка Азії. Я припускаю, що це буде мій останній трудовий досвід. Швидше за все, я залишу Китай у лютому", - сказав Ліппі. 

Нагадаємо, 70-річний Марчелло Ліппі з 2016 року є головним тренером збірної Китаю

Раніше, Ліппі обіцяв вивести Китай до фінальної частини чемпіонату світу-2018

Джерело - Sky Sports.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()