Славетний тренер розповів, коли завершить кар’єру

Відомий італійський тренер Марчелло Ліппі заявив, що за рік завершить кар’єру.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я хочу повернутися додому, але не хочу повертатися до роботи. Мій контракт закінчується 31 січня 2019 року, після Кубка Азії. Я припускаю, що це буде мій останній трудовий досвід. Швидше за все, я залишу Китай у лютому", - сказав Ліппі.