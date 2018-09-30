Металіст-1925 зійдеться з МФК Миколаїв та інші матчі туру першої ліги: відео онлайн-трансляція

У Першій лізі стартує 11 тур. У неділю, 30 вересня, відбудеться шість із семи матчів дивізіону.

Відкриється змагальний день матчем Гірник-Спорт — Авангард о 15:00. паралельно з ним стартує гра ФК Суми — Інгулець.

Центральний матч туру між Металістом-1925 та МФК Миколаїв розпочнеться о 16 годині.

Усі матчі 11 туру можна переглянути на нашому сайті.

Чемпіонат України, Перша ліга

11 тур

30 веерсня

15:00 Гірник-Спорт — Авангард

15:00 ФК Суми — Інгулець

16:00 Металіст 1925 — МФК Миколаїв

16:00 Зірка — Рух

Трансляція відсутня.

16:00 Агробізнес — Колос

18:00 Дніпро-1 — Балкани

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Джерело - Чемпіон.