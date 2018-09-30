Ярмоленко: "Не знаю, чому це не мій гол, напишу в АПЛ"

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед.
Його слова наводить офіційний сайт клубу.
"Не знаю, чому це не мій гол, напишу в АПЛ. Думаю, це був чудовий день для нас, команди і фанатів. Це була прекрасна перемога, ми щасливі. Ми грали добре. Показали більш атакувальний футбол, ніж у матчі проти Челсі. Вважаю, це була хороша гра для нас.
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У нас багато хороших футболістів, ми повинні думати про перемоги, без нічиїх. Сьогодні ми насолоджуємося перемогою, але в понеділок треба концентруватися на наступному матчі, який ми також повинні виграти", — сказав Ярмоленко.
Наступний матч Вест Гем проведе 5 жовтня проти Брайтона.
Нагадаємо, Моурінью відзначив Ярмоленка.
Джерело - Вест Гем.