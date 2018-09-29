Санжар: Ми самі привезли собі всі голи

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар прокоментував поразку від Олександрії в матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги.

Враженнями він поділився в ефірі телеканалу Футбол 2.

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"Дуже болюча для нас поразка, навіть якби зіграли внічию. Це була б втрата очок. У мене немає слів. Мені прикро за деяких наших хлопців, які стараються і тягнуть команду. Натомість є такі, які не тягнуть, хоча теж стараються. Проте їм не вистачає класу і майстерності. Фактично, ми самі привезли собі всі голи. Мене обурюють помилки. Забиваємо собі голи в кожному матчі. Просто немає слів. Брак рівня і досвіду впливає на всю команду. Помилки б'ють по голові всіх. Це важко терпіти", — сказав Санжар.