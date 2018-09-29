Павелко - злодій і брехун: швейцарський журналіст подасть до суду на голову ФФУ

Журналіст Арно Беда, який надрукував у кінці серпня статтю у газеті L'Illustré зі звинуваченнями президента Федерації футболу України Андрія Павелка в корупції, має намір подавати на нього позов до суду.

Про це сказав сам Беда.

"Я думаю, що пану Павелку не дуже приємно, що його спіймали за руку, що вдалося показати різні документи, елементи, які кажуть про те, яку він створив систему особистого збагачення за кошти європейського футболу", – сказав він в ефірі програми Бацман на телеканалі 112.

Арно Беда розповів, що Павелко попросив УЄФА видати позику в 4 млн євро на будівництво заводу по виробництву штучного покриття для футбольних полів в Україні. Однак потім відповідне необхідне обладнання не купувалося напряму за ці кошти, а була створена офшорна компанія в ОАЕ.

Він повідомив, що має намір звернутися з судовим позовом на Павелка для відшкодування моральної шкоди.

"Звичайно, я не дозволю, щоб мене поливати брудом, ображали та залякували, і я піду до кінця. Пан Павелко звинувачує мене в продажності, а я звинувачую його в розкраданні коштів для особистого збагачення, в тому, що він злодій та брехун. У мене є всі документи. Якщо він стверджує, що я продажний, нехай доведе це документами. Скажу, що він може шукати їх довго, але нічого не знайде", – заявив Беда.

Беда сказав, що йому ніхто не погрожував, але його друзі радили не займатися розслідуванням корупції в Україні.

"Якщо я це кажу, то хочу, щоб усі знали, що якщо зі мною щось станеться, то у мене немає наміру покінчити життя самогубством, загинути в автомобілі і взагалі абсолютно відсутні будь-які думки про самогубство", – підкреслив журналіст.

53-річний Арно Беда з 1992 по 2004 роки був репортером журналу L'Illustré. Він брав інтерв'ю у останнього живого вбивці Ганді, проводив розслідування щодо єкс-голови МВФ Домініка Стросс-Кана, режисера Романа Поланскі, масових самогубств членів релігійної групи Орден Сонячного Храму, автор двох книжок про Папу Римського Франциска, став першим швейцарським журналістом, який подорожував разом з Папою на папському літаку.

Джерело - football24.