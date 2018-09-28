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Шахтар познущався з Карпат

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Шахтар познущався з Карпат

Львівські Карпати без шансів програли донецькому Шахтарю.

Гірники ще в першому таймі забили п'ять м'ячів. А в другому таймі забили ще один гол. За лічені хвилини до закінчення матчі львів'яни спромоглися на гол престижу, який забив Швед.

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Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

28 вересня

Карпати — Шахтар 1:6 (0:5)

Карпати: Кучинський, Федецький, Ковтун, Бородай, Мегреміч, Ербес (Голодюк 82), Ді Франко, Карраскаль (Кльоц 72), Мякушко (Мендес 76), Гуцуляк, Швед.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко (Патрік 46), Майкон (Сіпріано 66), Тайсон, Марлос, Фернандо, Мораес (Кайоде 72).

Голи: 0:1 — 13 Ракицький, 0:2 — 26 Фернандо, 0:3 — 29 Мораес, 0:4 — 35 Марлос, 0:5 — 45+1 Марлос, 0:6 — 79 Матвієнко, 1:6 — 90+2 Швед.

Попеердження: Майкон 31, Ковтун 32, Мегреміч 60, Бородай 63, Ракицький 65, Ербес 67.

Нагадаємо, Карпати та Шахтар дізналися суперників у Кубку України.

Джерело - Чемпіон.

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