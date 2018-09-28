Тренер Миная: Ми не боїмося Динамо

Головний тренер команди Минай і з Закарпатської області Ігор Харьковщенко розповів як його клуб протистоятиме київському Динамо у 1/8 фіналу Кубка України.

Його слова наводить сайт dynamo.kiev.ua.

"Нам буде дуже цікаво зіграти з такою сильною командою. Ми, природно, не боїмося Динамо і намагатимемося порадувати своїх уболівальників і президента нашого клубу хорошою грою.

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Ми раді зіграти з таким суперником. Коли ще Минай зіграє з київським Динамо? У нас молода команда і для нас велика честь протистояти такому опонентові. Для нас це буде свято. Найважливіше у майбутньому поєдинку - організація гри. Вона стоятиме для нас на першому місці. Завдяки організованій грі ми можемо протистояти Динамо", — розповів наставник Миная.