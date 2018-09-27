Власник Фулгема придбає Вемблі за 900 млн

Власник Фулгема Шахід Хан близький до придбання стадіону Вемблі за 900 млн фунтів.

Про це, повідомляє ua-football.com, з посиланням на Sky Sports.

Сьогодні представники футбольної асоціації Англії одноголосно проголосували за продаж стадіону.

Американський бізнесмен запропонував відразу виплатити 600 млн фунтів за покупку стадіону, додавши ще 300 млн з доходів від проведення заходів на Вемблі в майбутньому.

При цьому збірна Англії продовжить грати на стадіоні.

Остаточне рішення буде прийнято 11 жовтня на зборах ради FA, в який також входять представники Прем'єр-ліги і Футбольної Ліги.

Шахід Хан купує стадіон Вемблі не для потреб Фулгема.

З головного стадіону Англії бізнесмен хоче зробити базу для іншого свого клубу Джексонвілл Джагуарс, команди з американського футболу.

Нагадаємо, 15-річний півзахисник зіграв за Фулгем в матчі Кубка ліги.

Також, лідер АПЛ досі проводить свої матчі на Вемблі.

Джерело - ua-football.com.