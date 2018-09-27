Євро-2019 відбудеться в Португалії

Виконавчий комітет УЄФА визначив, що перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться в Португалії.

Про це повідомляє sport.ua.

Матчі фінальної стадії прийме арена Гондомар у місті Порту.

Форум чотирьох найкращих команд Європи проходитиме 14-16 або 15-17 лютого 2019 року.

На Євро-2019 пробилися збірні України, Іспанії, Росії та Португалії.

Спочатку відбудуться півфінальні поєдинки, а за два дні після того — матч за третє місце та фінал.

Дата жеребкування турніру буде визначена пізніше.

Нагадаємо, Україна розтрощила Казахстан та вийшла до фінальної частини Євро-2019.

Також, став відомий календар ігор футзальної збірної на турнірі в Іран.

Джерело - sport.ua.