Буффон назвав найталановитішого гравця Італії

Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Буффон вважає свого співвітчизника Марко Верратті найталановитішим італійськи гравцем.

Про це розповів сам голкіпер.

"Марко — неймовірний гравець. Наразі він — єдиний справжній талант в італійському футболі у плані гри, якості поводження з м’ячем та бачення поля.

У ПСЖ Марко пощастило грати поряд із великими гравцями, які одразу розуміють, куди полетить м’яч. Саме тому ви можете бачити, які легкі його рухи", - сказав Буффон.