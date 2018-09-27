Буффон назвав найталановитішого гравця Італії

Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Буффон вважає свого співвітчизника Марко Верратті найталановитішим італійськи гравцем.
Про це розповів сам голкіпер.
"Марко — неймовірний гравець. Наразі він — єдиний справжній талант в італійському футболі у плані гри, якості поводження з м’ячем та бачення поля.
У ПСЖ Марко пощастило грати поряд із великими гравцями, які одразу розуміють, куди полетить м’яч. Саме тому ви можете бачити, які легкі його рухи", - сказав Буффон.
Нагадаємо, Буффон обмінявся футболками з сином свого екс-партнера.
Також, Буффон пройшов обряд посвяти в ПСЖ.
Джерело - ua-football.