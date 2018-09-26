Опанасенко зробив асист в Кубку Туреччини. ВІДЕО

Українець Євген Опанасенко відзначився за Коньяспор результативною передачею у матчі Кубка Туреччини.

Опанасенко у матчі 1/64 фіналу Кубка Туреччини проти Амасьяспору вперше вийшов у стартовому складі Коньяспору. На 9-й хвилині гри українець відав результативний пас на Абуду Разака Траоре.

Коньяспор переміг з рахунком 5:2 та вийшов до 1/32 фіналу.

Нагадаємо, Опанасенко перейшов із Зорі до Коньяспора у липні за 1 млн євро.

Згодом, до іншого турецького клубу - Ризеспору, перейшов український форвард Олександр Гладкий.

Джерело - Чемпіон.