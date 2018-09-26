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Опанасенко зробив асист в Кубку Туреччини. ВІДЕО

Сьогодні 21:49 173 0
Опанасенко зробив асист в Кубку Туреччини. ВІДЕО

Українець Євген Опанасенко відзначився за Коньяспор результативною передачею у матчі Кубка Туреччини.

Опанасенко у матчі 1/64 фіналу Кубка Туреччини проти Амасьяспору вперше вийшов у стартовому складі Коньяспору. На 9-й хвилині гри українець відав результативний пас на Абуду Разака Траоре. 

Коньяспор переміг з рахунком 5:2 та вийшов до 1/32 фіналу. 

Нагадаємо, Опанасенко перейшов із Зорі до Коньяспора у липні за 1 млн євро

Згодом, до іншого турецького клубу - Ризеспору, перейшов український форвард Олександр Гладкий

Джерело - Чемпіон.

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