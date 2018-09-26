Рух тренуватиме екс-гравець Шахтаря

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт призначений головним тренером Руху.

Про це повідомляє офіційний сайт Руху.

Деталі угоди не повідомляється. Асистувати 44-річному Вірту будуть Олександр Зотов, Андрій Кікоть, Роман Манорик та Юрій Шевчук.

Вір раніше очолював рівненський Верес.

Клуб з Винників після дев'яти матчів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці першої ліги.

Нагадаємо, Верес хотів повернути Юрія Вірат на посаду головного тренера.

Крім цього, Юрія Вірта хотіла бачити на посаді тренера луцька Волинь.

Джерело - Офіційний сайт Руху.