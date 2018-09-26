Рух тренуватиме екс-гравець Шахтаря

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт призначений головним тренером Руху.
Про це повідомляє офіційний сайт Руху.
Деталі угоди не повідомляється. Асистувати 44-річному Вірту будуть Олександр Зотов, Андрій Кікоть, Роман Манорик та Юрій Шевчук.
Вір раніше очолював рівненський Верес.
Клуб з Винників після дев'яти матчів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці першої ліги.
Нагадаємо, Верес хотів повернути Юрія Вірат на посаду головного тренера.
Крім цього, Юрія Вірта хотіла бачити на посаді тренера луцька Волинь.
Джерело - Офіційний сайт Руху.