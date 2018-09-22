Гравця Реала оштрафували на кругленьку суму

Хорватського гравця іспанського Реала засудили та змусили платити кругленький штраф.

Про це повідомляє El Mundo.

Хорват визнав порушення закону щодо несплати податків. У 2013 році він приховав 290 тисяч євро, а в 2014-му - 580 тисяч. Футболіст повинен їх виплатити. Його засудили на 8 місяців, також він повинен заплатити штраф у розмірі 350 тисяч євро. Він виводив гроші через компанію, яка базується в Люксембурзі, а її директором була його дружина. Частину цієї суми Модрич вже заплатив.

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З подібним стикалися Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та інші футболісти.

Нагадаємо, Модрич став найкращим футболістом Ліги чемпіонів минуого сезону.

Джерело - El Mundo.