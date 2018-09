Ліверпуль видав найкращий старт сезону за останні 57 років

Англійська команда у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів перемогла ПСЖ з рахунком 3:2 та здобула 6 перемогу у 6 матчах старту сезону. Останній раз Ліверпуль перемагав у 6 перших матчах сезону у 1961 році,

Про це повідомляє OPTA.

Окрім матчу в Лізі чемпіонів мерсисайдці здобули 5 перемог у чемпіонаті Англії. Були обіграні Вест Гем Ярмоленка, Крастал Пелас, Брайтон, Лестер та Тоттенхем.

1961 - Liverpool have won their opening six competitive matches of a season for the first time since 1961-62. Contenders. pic.twitter.com/EMMKCTX44k