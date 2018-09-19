Як Наполі билося в белградську стіну. ВІДЕО

За дві тисячі кілометрів від Ліверпуля, де був зіграний захоплюючий матч між командами Клоппа і Тухеля, Наполі Карло Анчелотті страждав в Белграді, безуспішно намагаючись забити гол чи не найслабшій команді в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.
Матч між Црвеною Звездою і Наполі став єдиним поєдинком ігрового дня, де не було забито жодного гола, хоча у гостей шансів було більш ніж достатньо.
Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу у матчі з ПСЖ.
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Джерело - Чемпіон.