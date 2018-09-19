Анчелотті: Не варто драматизувати

Наполі припускалося забагато помилок у матчі з Црвеною Звездою в Лізі чемпіонів.

Про це сказав головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Ми повільно грали в пас і припустилися забагато помилок. Втратили два очки в дуже складній групі, це правда. Але попереду ще п’ять матчів. Не варто драматизувати. Наразі ми йдемо другими в групі, так що не потрібно бути такими негативними ", — сказав Анчелотті.