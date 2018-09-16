Тренер Ниви подав у відставку

Головний тренер вінницької Ниви Денис Колчин подав у відставку.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Завдання, яке поставив президент клубу на перше коло чемпіонату (місце не нижче другого), нам виконати не вдалось. Як головний тренер, я не маю права перекладати провину на інших. Посада також зобов’язує не оцінювати арбітраж. Але маю сказати, що останньою краплею у вже й так переповненій чаші були сльози футболістів в роздягальні після вчорашнього матчу в с.м.т. Макарів. Сьогодні, 16 вересня 2018 року, я подав президенту СФК Нива (Вінниця) Василю Вовку добровільну заяву про відставку", - сказав Колчин прес-службі клубу.