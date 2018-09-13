Фіорентина вшанувала пам'ять Асторі

Італійський клуб Фіорентина в цікавий спосіб вшанував свого покійного футболіста Давіде Асторі.
Про це клуб повідомив у своєму Twitter.
На капітанській пов’язці фіалок тепер будуть ініціали покійного футболіста та його ігровий номер. З дозволом на новий дизайн пов'язки клубу посприяла Серія А. Футбольна асоціація дозволила Фіорентині створити власний дизайн капітанської пов’язки, адже згідно з регламентом вона повинна бути білого кольору і містити лише напис капітан.
⚜️ SEMPRE CON NOI ⚜️#DA13💜 pic.twitter.com/D5bWNtEeeW— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 12 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Давіде Асторі помер вночі 4 березня 2018 року.
Причиною смерті були проблеми з серцем.
Джерело - Чемпіон.