Фіорентина вшанувала пам'ять Асторі

Італійський клуб Фіорентина в цікавий спосіб вшанував свого покійного футболіста Давіде Асторі.

Про це клуб повідомив у своєму Twitter.

На капітанській пов’язці фіалок тепер будуть ініціали покійного футболіста та його ігровий номер. З дозволом на новий дизайн пов'язки клубу посприяла Серія А. Футбольна асоціація дозволила Фіорентині створити власний дизайн капітанської пов’язки, адже згідно з регламентом вона повинна бути білого кольору і містити лише напис капітан.

Нагадаємо, Давіде Асторі помер вночі 4 березня 2018 року.

Причиною смерті були проблеми з серцем.

Джерело - Чемпіон.