Інтеру доведеться продати гравців на 40 млн євро

Міланському Інтеру доведеться продати гравців на суму не менш ніж на 40 мільйонів євро до 30 червня 2019 року, щоб виконати всі зобов’язання фінансового Fair play.

Про це повідомляє Corriere dello Sport

"Нерадзуррі" потрапили під обмеження ФФП у 2015-2016 роках, але лише частково виконали вимоги трирічного плану, тож досі перебувають під наглядом УЄФА.

Очікується, що першим буде проданий Габріел Барбоза, який до січня виступатиме в оренді за Сантос. 31 грудня вартість 22-річного бразильця становитиме 16,8 мільйонів.

Крім того, команду має покинути Жоуан Маріу, на якого вже давно не розраховують у Мілані. Також називається ім'я Дальберта, якщо до того часу він втратить місце у команді Лучано Спаллетті.

Нагадаємо, що з'являлася інформація, що Модрич погодився перейти в Інтер.

Раніше повідомлялося, що Модрич один з претиндентів на звання найкращого гравця року.

Джерело - ua-football.