Пірло повернеться заради одного матчу

Італійський футболіст Андреа Пірло веде переговори з австралійським клубом, щоб ненадовго повернутися в футбол.

Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу Футбол.

Півзахисник обговорює можливість свого повернення на один матч з напівпрофесійним клубом Авондейл. Клуб готується зіграти з Сіднеєм у чвертьфіналі Кубка Австралії і близький до того, щоб переконати Пірло ще раз надіти бутси і вийти на поле. Матч відбудеться на ABD Stadium у середу, 19-го вересня.

Останнім клубом Андреа став Нью-Йорк Сіті. В американській команді Пірло провів три сезони, а його останній матч відбувся в листопаді минулого року. До цього Пірло провів неймовірну кар'єру в Мілані і Ювентусі.

Нещодавно Пірло зіграв у футбол зі своїми дітьми.

А Шевченко забив і віддав гольову передачу в прощальному матчі Пірло.

Джерело - Футбол.