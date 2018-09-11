Сухоцкий тренуєтсья з Олександрією

Екс-захисник словацького Слована Артем Сухоцький підтримує форму з Олександрією.

Про це повідомляє видання Команда №1.

"Я попросив Володимира Шарана потренуватися разом з олександрійцями поки не визначуся з новою командою. У Слована пріоритетом був виступ у груповому раунді Ліги Європи. На жаль, команда вилетіла з турніру. А потім мені сказали: якщо буде гідна пропозиція від іншого клубу, то я можу її прийняти.