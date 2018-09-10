Павелко схвально оцінив ідею проведення Ліги Націй

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів що думає про новий турнір, в якому стартувала Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу Футбол.

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"Я вважаю, це чудова ідея від УЄФА, тому що під час товариських матчів складно сформувати логістику між країнами, між командами. УЄФА придумав хорошу мотивацію для команд, які через ігри в Лізі Націй мають спортивну мотивацію і можуть пройти на ЄВРО-2020. Це ще й шанс грати в такому прекрасному турнірі - не в товариських матчах, а в офіційних, які приносять і очки, і задоволення вболівальникам, і можливість вийти через цей турнір до фінальної частини Чемпіонату Європи", — сказав Павелко.

Нагадаємо, Україна перемогла Словаччину.

Яремчук поділився думками щодо гасла Слава Україні.

Джерело - Футбол.