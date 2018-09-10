Фінал Ліги чемпіонів хочуть провести в Америці

Хауме Роурес, засновник групи мультимедійних комунікацій в Іспанії Mediapro, повідомив, що УЄФА веде переговори про фінал Ліги чемпіонів в Нью-Йорку.

Пол це повідомляє видання As.

За словами Роуреса, організація підтримує філософію керівників Ла-Ліги, які уклали контракт на проведення матчів Прімери в Північній Америці.

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"Переговори тривають. Досліджується можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку", - розповів Роурес.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі.

Нагадаємо, Україна підтримала чинного президента УЄФА

Джерело - Аs.