Андронов привітав збірну України

Російський журналіст Олексій Андронов привітав національну збірну України з футболу із двома перемогами.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

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"Тим часом, в України 6 очок з 6 можливих. У Лізі націй. При тому, що один матч був на виїзді, а другий - без глядачів. Я дуже, дуже радий за свого товариша, Андрія Шевченка. І за Олександра Шовковського, який тепер тренер збірної", — написав Андронов

Нагадаємо, Україна перемогла Чехію та Словаччину.

Джерело - Чемпіон.