Колишній динамівець очолив французький клуб

Сенегальський екс-захисник Динамо Пеп Діакате очолив французький клуб Люневілль, який виступає в 5-му за рангом дивізіоні Франції.

Про це повідомляє Sportarena з посиланням на l’Est Républicain.

Діакате перейшов у Динамо з французького Нансі у 2007 році, тоді кияни заплатили за сенегальця 4 мільйони євро.

На контракті у Динамо він перебував чотири роки, проте двічі здавався в оренду в Сент-Етьєнн і Ліон, через що провів за киян лише близько півсотні матчів.

У серпні 2011 року Діакате був проданий в іспанську Гранаду за 4,5 млн євро, що на той момент стало рекордним придбанням клубу.

Джерело - sportarena.