Караваєв: Шкртела веде за собою команду

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв розповів про свої очікування від матчу зі словенцями.
Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.
"Знаю дуже добре з цієї команди Мартіна Шкртела, тому що я з ним грав в Фенербахче. Знаю його як дуже сильного, якісного захисника. Дуже суворого бійця.
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Він не дарма капітан у них. Видно, що веде за собою команду. Як і Марек Гамшик. У них є дуже хороші гравці - Вайсс, Мак. У них фланги дуже хороші. Вони намагаються грати через центр. Тому нам потрібно зіграти компактно, щоб у них не було зон. Тоді все у нас вийде", — сказав Караваєв.
Нагадаємо, за всіма перепетіями матчу Україна - Словаччина можна буде спостерігати у нашій текстовій трансляції.
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Джерело - Футбол.