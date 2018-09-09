Колліна поділився думками про систему VAR

Відомий у минулому футбольний арбітр П'єрлуїджі Колліна поділився думкою про роботу системи відеодопомоги суддям (VAR) на Чемпіонаті світу 2018.

"Реалізація VAR на Чемпіонаті світу 2018 вийшла успішною. Матчі не зупинялися надовго. VAR використовувалася для виправлення помилок, і все працювало належним чином.

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VAR не дасть нам стовідсоткової ефективності, але зменшить кількість помилок", - сказав Колліна.

Нагадаємо, Колліна розповів чому пішов з УЄФА.

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Джерело - xinhuanet.com.