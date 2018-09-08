Матч Ліги націй Україна - Словаччина пройде на поганому газоні

Газон Арени Львів не в дуже хорошому стані.

Про це сказав директор стадіону Юрій Майборода.

"Поле не в найкращому стані, тому що воно експлуатується вже протягом семи років. Кожні п'ять років, як мінімум, його потрібно змінювати. Проте, тим не менш, наші агрономи роблять усе можливе, щоб цей газон дозволяв показувати якісний футбол", – розповів Майборода телеканалу Футбол.