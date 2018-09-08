Україна - Словаччина: команди визначилися з формою на матч Ліги націй. ФОТО

Словаччина та Україна в матчі Ліги націй зіграють у домашніх комплектах форм.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Через ранній початок завтрашньої зустрічі традиційна передматчева нарада офіційних осіб відбулася на Арені Львів сьогодні. На ній було представлено форму команд: Україна зіграє у своїй основній, жовтій формі, а словаки вийдуть на гру у біло-синьому екіпіруванні.

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

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Джерело - ФФУ.