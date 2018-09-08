Англія - Іспанія: де дивитися матч Ліги націй

Англія та Іспанія проведуть на Вемблі свій перший матч після Чемпіонату Світу 2018

Тому попри старт нового ще не знайомого турніру їхнє протистояння варто розглядати саме на фоні літнього мундіалю, який для "трьох левів" та "червоної фурії" однаково видався знаковим.

Переглянути матч можна на телеканалі Футбол 2

Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Трансляція буде доступна і в інтернеті, зокрема на сайті oll.tv(Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу в матчі проти Чехії у Лізі націй.

Наступний матч у рамках Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини.

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Джерело - Чемпіон.