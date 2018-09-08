Ярмоленко: Треба забути гру з чехами

Успіх збірної України в Чехії треба швидше забути.

Про це сказав півзахисник української команди Андрій Ярмоленко.

"Колись ми грали з Туреччиною, перемогли, і нас носили на руках. За три дні нас опустили на землю в Ісландії. Треба забути матч у Чехії. Залишити те, що було добре, і готуватися. Ми всі чудово розуміємо: якщо завтра виграємо - будемо фаворитами групи",- цитує Ярмоленка ФФУ.