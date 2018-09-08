Памела Андерсон розійшлася із зіркою футболу

51-річна Памела Андерсон вирішила не виходити заміж за футболіста Марселя Аділя Рамі, а його обручку від Cartier віддала своєму синові.
Про це повідомляє Sportarena з посиланням на Tmz.com.
Пара зустрічалася з травня 2017 року. Ще в січні Памела переїхала жити в Марсель, де регулярно відвідувала Велодром.
Якби Памела вийшла заміж за Рамі, для неї це був би п'ятий шлюб. Рамі, на 17 років молодший за Андерсона, проте в минулому теж був одружений і виховує двох синів.
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Джерело - Спортарена.