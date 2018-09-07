Вболівальники, яких затримала поліція Чехії, заплатять кругленьку суму штрафу

Прикрий інцидент за участі вболівальників збірної України та чеської поліції – вичерпаний.

Про це написав Володимир Мула на своїй сторінці у Facebook.

"Фанати, що були затримані після матчу Чехія – Україна, відпущені. Завдяки неабияким старанням консула України в Чехії, керівництва ФФУ та небайдужих вболівальників українці відбулися легким переляком та штрафом у 7 тисяч євро. Санкцій у вигляді заборони на в'їзд у ЄС немає", – написав журналіст.

Нагадаємо, після матчу Ліги націй Чехія – Україна розгорівся напружений конфлікт між озброєними правоохоронцями і фанатами української збірної. В результаті сутички було затримано 8 українських вболівальників.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.

Де купити форму збірної України з футболу?

Джерело - Facebook/Володимир Мула.