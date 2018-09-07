Мій профіль

Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй

Вчора 23:54 6306 2
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 19:00 6837
Шевченко: Ми знали наші сильні якості
Сьогодні 09:58 847
Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)
Сьогодні 09:33 4148 3
Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО
Сьогодні 09:16 6464
Українці заспівали славнозвісну пісню про Путіна перед грою з чехами. ВІДЕО
Сьогодні 08:10 2660
Коноплянка показав за рахунок чого збірна України перемогла чехів. ВІДЕО
Сьогодні 07:51 3632 1
Блоги
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:31 2087 2
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 12:51 3323 2
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:16 5185
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:36 Футбол Вболівальники, яких затримала поліція Чехії, заплатять кругленьку суму штрафу 60
22:04 Бокс Лебедєв сумнівно нокаутував суперника і наблизився до бою з Усиком. ВІДЕО 335
21:44 Легка атлетика Рижикова представлятиме Європу на Континентальному кубку IAAF. ФОТО 166
21:25 Футбол Новачок Динамо відзначився за збірну Данії 290
21:04 Футбол Молодіжна збірна України обіграла однолітків з Латвії 316
20:43 Футбол Швед забив фантастичний гол у ворота молодіжної збірної Латвії. ВІДЕО 935
20:30 Футбол Грізманн розповів чому відмовив Барселоні 338
20:08 Футбол У Шахтарі прокоментували інформацію про купівлю Ахметовим ще одного клубу 9209 1
19:50 Футбол Італія - Польща: де дивитися матч Ліги націй 750
19:25 Футбол Стала відома ціна квитків на домашні матчі Динамо в Лізі Європи 310
19:11 Теніс Стаховський вийшов у фінал парного турніру АТР 203
19:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 6837
18:45 Футбол Джулай оцінив гру збірної України 620
18:31 Футбол Снайдер дивно попрощався зі збірною Нідерландів. ФОТО 466
18:10 Бокс Кличко-старший розповів про свої взаємовідносини з Льюїсом 486
17:45 Баскетбол Лень: Ми повинні показати себе 298
17:25 Футбол Збірна України прибула до Львова на матч Ліги націй проти Словаччини.ФОТО 770
17:05 Бокс Усик підписав контракт із промоутерською компанією Белью 779
16:51 Бокс Лебедєв готовий битися з Усиком в Україні 310
16:32 Футбол Хачеріді покинув розташування збірної України 1241
16:05 Біатлон Російських біатлоністів не відновили в правах 529
15:50 Футбол Агент Зінченка розповів чому українець залишився в Манчестер Сіті 721
15:31 Футбол УЄФА назвала головним тренером збірної України не Шевченка 850
15:08 Футбол Селезньов: Наша перемога цілком закономірна 310
14:59 Бокс Кроуфорд зійдеться на ринзі з Бенавідесом 235

Вболівальники, яких затримала поліція Чехії, заплатять кругленьку суму штрафу

Сьогодні 22:36 60 0
Вболівальники, яких затримала поліція Чехії, заплатять кругленьку суму штрафу

Прикрий інцидент за участі вболівальників збірної України та чеської поліції – вичерпаний.

Про це написав Володимир Мула на своїй сторінці у Facebook.

"Фанати, що були затримані після матчу Чехія – Україна, відпущені. Завдяки неабияким старанням консула України в Чехії, керівництва ФФУ та небайдужих вболівальників українці відбулися легким переляком та штрафом у 7 тисяч євро. Санкцій у вигляді заборони на в'їзд у ЄС немає", – написав журналіст.

Нагадаємо, після матчу Ліги націй Чехія – Україна розгорівся напружений конфлікт між озброєними правоохоронцями і фанатами української збірної. В результаті сутички було затримано 8 українських вболівальників.

Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.

Де купити форму збірної України з футболу?

Джерело - Facebook/Володимир Мула.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()