Вболівальники, яких затримала поліція Чехії, заплатять кругленьку суму штрафу

Прикрий інцидент за участі вболівальників збірної України та чеської поліції – вичерпаний.
Про це написав Володимир Мула на своїй сторінці у Facebook.
"Фанати, що були затримані після матчу Чехія – Україна, відпущені. Завдяки неабияким старанням консула України в Чехії, керівництва ФФУ та небайдужих вболівальників українці відбулися легким переляком та штрафом у 7 тисяч євро. Санкцій у вигляді заборони на в'їзд у ЄС немає", – написав журналіст.
Нагадаємо, після матчу Ліги націй Чехія – Україна розгорівся напружений конфлікт між озброєними правоохоронцями і фанатами української збірної. В результаті сутички було затримано 8 українських вболівальників.
Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.
Де купити форму збірної України з футболу?
Джерело - Facebook/Володимир Мула.