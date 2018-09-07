Італія - Польща: де дивитися матч Ліги націй

Сьогодні свій матч у Лізі націй зіграють між собою Італія та Польща.

У Польщі намагаються зняти тиск з команди. Бонєк заявляє, що головне її завдання - Відбір на Євро, а Ліга Націй стане лише підготовкою.

В Італії ж такого не можуть собі дозволити. Хоча й Манчіні вже виправдовується нестачею ігрової практики гравців і тому обіцяє широку ротацію.

Переглянути матч можна на телеканалі Футбол 2

Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Трансляція буде доступна і в інтернеті, зокрема на сайті oll.tv за посиланням.(Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу в матчі проти Чехії у Лізі націй.

Наступний матч у рамках Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини.

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Джерело - Чемпіон.