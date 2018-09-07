Джулай оцінив гру збірної України

Відомий український коментатор Дмитро Джулай позитивно оцінив гру збірної України у матчі проти Чехії

Про це він написав на своїй сторіннці у Твіттері.

"Більше позитиву в атаці. Де раніше міг бути хаотичний пошук рішення в останню мить, з'явилося більше логіки, зумовленої й вибором позиції, й швидкістю виконання (перший гол). У випадку з другим пощастило так само, як бувало раніше багато разів не щастило самій збірній України" , - вважає Дмитро

"Чи варто міняти Пятова? Думаю це вже після поточного циклу станеться. Хіба що помилки повторюватимуться саме у офіційних матчах. Тоді доведеться якось реагувати", – написав Джулай.