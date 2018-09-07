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Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй

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Агент Зінченка розповів чому українець залишився в Манчестер Сіті

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Агент Зінченка розповів чому українець залишився в Манчестер Сіті

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не піде в оренду.

Про це розповів агент футболіста Олег Єрьомін.

"Пропозиції від Бетіса та Вулверхемптона дійсно були. Але я ще в минулому році порадив Зінченку: "Ні в якому разі не йди в оренду. Досить. Один раз вже сходив у ПСВ – не дуже вдало. Якщо ти прагнув потрапити в Ман Сіті, залишайся тут і доводь. Якщо такої можливості не буде, йди остаточно, а не в оренду",- сказав Єрьомін в ефірі Матч ТВ.

Нагадаємо, у першому матчі Ліги націй Чехія – Україна Зінченко відзначився дебютним голом за збірну, який і приніс перемогу національній команді.

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Джерело - football24.ua.

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