Агент Зінченка розповів чому українець залишився в Манчестер Сіті

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не піде в оренду.

Про це розповів агент футболіста Олег Єрьомін.

"Пропозиції від Бетіса та Вулверхемптона дійсно були. Але я ще в минулому році порадив Зінченку: "Ні в якому разі не йди в оренду. Досить. Один раз вже сходив у ПСВ – не дуже вдало. Якщо ти прагнув потрапити в Ман Сіті, залишайся тут і доводь. Якщо такої можливості не буде, йди остаточно, а не в оренду",- сказав Єрьомін в ефірі Матч ТВ.