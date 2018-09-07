Селезньов: Наша перемога цілком закономірна

Збірна України з футболу була на багато сильніша чехів у матчі Ліги Націй.
Про це розповів нападник збірної України Євген Селезньов
"Не погоджуся з тим, що початок матчу не вдався. Хіба, що пропустили, але потім Коноплянка зрівняв. Думаю, ми були набагато сильніші. І найголовніше – наша перемога, яку вважаю закономірною"- говорить гравець.
Також, форвард прокоментував підтримку вболівальників.
"Дякую фанатам, що приїхали підтримати збірну України. Ми відчували, що у нас підтримка була краща, ніж у господарів поля. А коли я вийшов на розминку, то мене дуже добре вітали. Це означає, що пам'ятають і люблять", – цитує Селезньова видання terrikon.
Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини.
Нагадаємо, збірна України перемогла чехів у Лізі Націй.
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Джерело - terrikon.