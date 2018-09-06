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Україна вириває перемогу в першому турі Ліги Націй

Вчора 23:54 3757 1
Україна вириває перемогу в першому турі Ліги Націй

Збірна України вириває перемогу у матчі проти Чехії, першого туру Ліги Нації.

Вже на початку матчу Чехія вийшла вперед.

Наприкінці першої половини гри Україна змогла відігратися.

На останніх доданих хвилинах другого тайму, Віктор Циганков подавав м'яч у штрафний майданчик, воротар кулаком вибивав м'яч, але влучив у свого ж захисника, сфера відскочила до Зінченка і той забив у порожні ворота.

Ліга Націй УЄФА.

Ліга В. Група 1.

Перший тур

Чехія - Україна 1:2 (1:1, 0:1)

Ми розповідаємо чим хороша нова форма української збірної.

Також, з'явилася онлайн трансляція Футбол1.

 

Джерело - champion.com.ua.

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