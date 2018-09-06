Півзахисник Севільї зламав ногу на тренуванні

Півзахисник Севільї Максим Гоналон отримав важку травму під час тренування команди

Про це повідомляє footboom.com, з посиланням на офіційний сайт іспанського клубу.

Під час занять з партнерами французький хавбек отримав сильний удар по нозі.

Подальше медичне обстеження виявило у Гоналона перелом малогомілкової кістки правої ноги без зміщення.

Точні терміни відновлення футболіста поки не повідомляються.

Гоналон перейшов в Севілью цього літа з Роми на правах оренди до кінця нинішнього сезону.

У складі своєї нової команди 29-річний півзахисник встиг взяти участь у двох матчах іспанської Прімери, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Севілья дізналася своїх суперників по Лізі Європи.

Джерело - footboom.com.