Півзахисник Севільї зламав ногу на тренуванні

Півзахисник Севільї Максим Гоналон отримав важку травму під час тренування команди
Про це повідомляє footboom.com, з посиланням на офіційний сайт іспанського клубу.
Під час занять з партнерами французький хавбек отримав сильний удар по нозі.
Подальше медичне обстеження виявило у Гоналона перелом малогомілкової кістки правої ноги без зміщення.
Точні терміни відновлення футболіста поки не повідомляються.
Гоналон перейшов в Севілью цього літа з Роми на правах оренди до кінця нинішнього сезону.
У складі своєї нової команди 29-річний півзахисник встиг взяти участь у двох матчах іспанської Прімери, в яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, Севілья дізналася своїх суперників по Лізі Європи.
Джерело - footboom.com.