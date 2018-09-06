Російський чиновник відреагував на нову форму збірної України

Член комітету Держдуми Росії з фізичної культури, спорту, туризму у справах молоді Дмитро Свищев несподівано закликав не роздувати скандал через використання гасла Слава Україні на футболках збірної.

Його слова наводить Спортарена.

"Будь-яка команда має право використовувати свої гасла, символіку, і так далі, якщо це не обмежує позицію інших людей. Особисто я не бачу нічого принизливого для росіян у цій фразі. Цю ситуацію варто просто прийняти без всіляких істерик і ажіотажу", - сказав депутат.

Нагадаємо, що гасло Слава Україні з'явився на новому комплекті форми збірної України.

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Джерело - Спортарена.