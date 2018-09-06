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Девич: Не вважаю, що збірна Чехії - фаворит

Сьогодні 10:18 316 0
Девич: Не вважаю, що збірна Чехії - фаворит

Колишній гравець збірної України, а нині форвард Сабаха Марко Девич розповів що думає про суперника головної команди країни.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Я зі збірною Чехією грав один раз. На жаль, тоді програли. Тоді залишилося враження, що це чіпка команда. Було дуже складно грати проти них. Тоді у команди добре працювала система виходу з оборони в атаку. Я не вважаю, що збірна Чехії - фаворит. Збірна України не повинна вважати себе другим або третім номером. У нашої команди є всі шанси, щоб посісти перше місце", — сказав Девич.

Нагадаємо, збірна України вже у Чехії.

Окрім цього ми розповідаємо чим хороша нова форма української збірної.

Джерело - Футбол.

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