Мілевський розповів коли закінчить кар'єру

Український форвард Артем Мілевський ще повен сил та мотивації для того, щоб грати у футбол на найвищому рівні.

Про це розповів сам гравець.

"Щороку кажуть, що Мілевський закінчить кар'єру, але я все ще граю у футбол. Мені хочеться віддавати передачі, забивати голи",- говорить Артем. "На таких полях, як у чемпіонаті Угорщини, думаю, в мене буде виходити краще. Звичайно, як тільки все це мені набридне, ми сядемо з моїм агентом і приймемо краще рішення. Але поки я сповнений сил і у мене є мотивація, адже я займаюся улюбленою справою", - розповів форвард в інтерв'ю Footballhub.

Нагадаємо, що Артем залишив брестське Динамо через конфлікт з головним тренером.

На даний момент Мілевський є гравцем угорської Кішварди

Джерело - FootballHub.