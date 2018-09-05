Берлусконі може повернутися у футбол

Колишній власник Мілана Сільвіо Берлусконі і колишній віце-президент клубу Адріано Галліані можуть повернутися у футбол.

Про це повідомляє Football Italia.

За даними видання, функціонери ведуть переговори про придбання клубу Монца.

Нагадаємо, що Монца, яка базується в передмісті Мілана, виступає в серії С - третьому дивізіоні італійського футболу, а найкраще досягнення команди - третє місце в серії Б.

Берлусконі був власником Мілана з 1986 по 2017 рік. Цей період став найуспішнішим в історії клубу. При ньому команда вісім разів виграла чемпіонат Італії і п'ять разів - Лігу чемпіонів.

Раніше, Берлусконі зустрічався з Путіном у Криму.

Джерело - Чемпіон.