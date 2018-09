Бекхем дав назву своєму клубу. ВІДЕО

Засновником нового футбольного клубу Inter Miami CF став Девід Бекхем.

Клуб отримав власні логотип і назву, передає Sportarena.

Офіційна назва команди - Club Internacional de Fútbol Miami. Клуб представлятиме Маямі та стартує в лізі МЛС у 2020-му році.

На логотипі присутні рожеві, чорні та білі кольори.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG