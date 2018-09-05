Бекхем дав назву своєму клубу. ВІДЕО

Засновником нового футбольного клубу Inter Miami CF став Девід Бекхем.
Клуб отримав власні логотип і назву, передає Sportarena.
Офіційна назва команди - Club Internacional de Fútbol Miami. Клуб представлятиме Маямі та стартує в лізі МЛС у 2020-му році.
На логотипі присутні рожеві, чорні та білі кольори.
Four years ago, we dreamt of a soccer club.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 вересня 2018 р.
Today, we’re proud to announce the official crest of that club.
Join us on a journey that has only just begun.
THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG
У січні тоді ще безіменний клуб отримав ліцензію на право виступати в МЛС. Місто затвердило проект на створення стадіону, розрахованого на 25 тисяч глядачів.
Джерело - Спортарена.